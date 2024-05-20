Milli okçular Güney Kore'de yarışacak

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Güney Kore'de mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçular Güney Kore'de yarışacak
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20 Mayıs 2024 13:11
2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:

Klasik yay

Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.

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