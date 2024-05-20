Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'ın NBA'de "çok sayıda talibi" olduğu iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Cavaliers'ın Donovan Mitchell ve Evan Mobley ile yeniden sözleşme imzalaması durumunda, Allen'ın cazip bir takas hedefi olacağını belirtti.



Stein, Allen'ın ligde takım yöneticileri bazında "çok sayıda hayranının" olduğunu ise sözlerine ekledi.



Cavs takımındaki birkaç kişinin, Allen'ın playofflar sırasında kaburga sakatlığıyla baş etme biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.



Oynamak adına ağrılarını dindirmek için enjeksiyon yapılmasını reddetmiş olan Allen, 2024 playofflarında oynadığı dört maçta 17.0 sayı, 13.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.





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