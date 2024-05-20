Okan Buruk: 'Kaldırın başınızı, şampiyon biziz!'

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla konuştu.
Soyunma odasında futbolcularını bir hayli üzgün gören Buruk, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" ifadesini kullandı.
Başarılı hoca, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karalar bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Soyunma odasında futbolcularını bir hayli üzgün gören Buruk, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" ifadesini kullandı.
Başarılı hoca, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karalar bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.