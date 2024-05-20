Fenerbahçe'den Oosterwolde paylaşımı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından sosyal medyada Jayden Oosterwolde ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Oosterwolde paylaşımı!
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20 Mayıs 2024 12:43
Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den 'Jayden Oosterwolde' paylaşımı geldi.

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile birlikte stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın en önemli gol silahı olan Mauro Icardi'ye adım attırmadı.

Arjantinli süperstarı adeta etkisiz hale getiren Hollandalı futbolcu, derbi boyunca da hırslı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

ICARDI GÖNDERMESİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin galibiyet golünden sonra Oosterwolde, sevinirken Icardi'ye gönderme yaptı.

"KAFAYA TAKMIŞ BİR OOSTERWOLDE'YE BAKAR"

Sarı Lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası Hollandalı futbolcu için "Kafaya takmış bir Oosterwolde'ye bakar" notunun yazılı olduğu bir paylaşım yaptı. 

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