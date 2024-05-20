İşte Beşiktaş'ın Di Maria planı

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alan Angel Di Maria'yı transfer etmek için Jose Mourinho'yu bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Beşiktaş'ın Di Maria planı
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20 Mayıs 2024 12:46
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transfer listesinin ilk sırasına Angel Di Maria'yı yazdı.

Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamada, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz." sözleri sonrasında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO SAYESİNDE GELECEK

O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek Angel Di Maria transferinde fark yaratacak.

Haberin detaylarında Di Maria'nin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Arjantinli yıldızın transferi için öne çıkabilecekleri düşünüldüğü söylendi.

Ayrıca Angel Di Maria için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve MLS'ten takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için yoğun çaba sarf ettiği söylendi.

48 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 48 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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