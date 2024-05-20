Necati Er, Yunanistan'da birinci oldu

Milli atlet Necati Er, Yunanistan'daki yarışmada birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Necati Er, Yunanistan'da birinci oldu
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20 Mayıs 2024 12:36
Yunanistan'daki Uluslararası Venizeleia-Chania yarışmasında mücadele eden milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Necati, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Necati, Girit Adası'nın Hanya kentindeki yarışmayı 16,85 metrelik atlayışıyla ilk sırada bitirdi.

Fransa'nın Montgeron kasabasında gerçekleştirilen bir diğer bronz kategori etkinliğinde piste çıkan Mehmet Çelik ise 1 dakika 46.87 saniyelik zamanıyla erkekler 800 metrede 3. sırayı aldı.

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