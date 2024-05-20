Şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? 2024

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puan farkını üçe düşürdü. Süper Lig'de şampiyon olacak takımı son hafta oynanacak karşılaşmalar belirleyecek. Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ederken Galatasaray ise Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray bu sezon oynadığı maçlarda 89 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü. Fenerbahçe ise rakip fileleri 93 kez sarstı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar ise puan eşitliğinde şampiyonun kim olacağını merak ediyor. İşte, konuyla ilgili merak edilen sorunun yanıtı…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonu son hafta belirleyecek. Puan sıralamasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 3 puan bulunuyor.

Konyaspor karşısında Galatasaray'ın kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda iki takımda 99 puana sahip olacak.

Süper Lig'de Şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor. İki takımında puanının eşit olması durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbi 0-0 eşitlikle tamamlanırken ikinci yarı Rams Park'ta oynanan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.