İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!

Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe'de İsmail Kartal, derbi sonrası paylaşımda bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün attığı golle zorlu Galatasaray deplasmanından altın değerinde 3 puan kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başardı.
Bu değerli galibiyetin ardından ise İsmail Kartal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün attığı golle zorlu Galatasaray deplasmanından altın değerinde 3 puan kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başardı.
Bu değerli galibiyetin ardından ise İsmail Kartal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İsmail Kartal'ın paylaşımı 👇 https://t.co/CEhkRrq71c
— Sporx (@sporx) May 20, 2024