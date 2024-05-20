İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'dan derbi sonrası paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!
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20 Mayıs 2024 13:28
Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe'de İsmail Kartal, derbi sonrası paylaşımda bulundu.

Çağlar Söyüncü'nün attığı golle zorlu Galatasaray deplasmanından altın değerinde 3 puan kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başardı.

Bu değerli galibiyetin ardından ise İsmail Kartal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

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