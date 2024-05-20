1. Lig play-off'ta yarı final heyecanı!

1. Lig play-off turu yarı final ilk maçında Çorum FK ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1. Lig play-off'ta yarı final heyecanı!
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20 Mayıs 2024 12:40
1. Lig play-off turunda yarı final heyecanı yaşanacak. Çorum FK, yarı finalin ilk maçında sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Play-off yarı finalinde rakibini eleyen takım, finalde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

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