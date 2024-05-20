Filenin Efeleri olimpiyatlar için parkede

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çıkacağı FIVB Milletler Ligi sahnesindeki ilk maçında 21 Mayıs Salı (yarın) Kanada'yla karşılaşacak.



Milli takımın bu sezonki ilk resmi maçı olma özelliği de taşıyan mücadele, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.



Milli takım, Antalya etabında Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.



16 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:



21 Mayıs Salı (Yarın):



20.00 Türkiye-Kanada



23 Mayıs:



20.00 Türkiye-Hollanda



25 Mayıs:



17.00 Türkiye-Fransa



26 Mayıs:



17.00 Türkiye-ABD



"Filenin Efeleri", organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.



Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.



Başantrenör Cedric Enard yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan



Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram



Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül



Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar





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