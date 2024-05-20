Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
5 İSİM YOLCU
Beşiktaş yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak için harekete geçti.
Bunların başında; Joe Worrall, Gökhan İnler, Rachid Ghezzal geliyor.
Vincent Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. İki oyuncunun temsilcisine de 'kulüp bul' talimatı verilecek.
5 İSİM YOLCU
Beşiktaş yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak için harekete geçti.
Bunların başında; Joe Worrall, Gökhan İnler, Rachid Ghezzal geliyor.
Vincent Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. İki oyuncunun temsilcisine de 'kulüp bul' talimatı verilecek.
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