Abdullah Avcı'dan kupa motivasyonu

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi öğrencilerine moral mesajı verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan kupa motivasyonu
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20 Mayıs 2024 11:27
Trabzonspor, en yakın takipçisi Başakşehir'i deplasmanda devirip bitime 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantilerken, gözler tamamen Türkiye Kupası Finali'ne çevrildi.

1-0'lık galibiyet sonrası takımını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında oyuncularından kupayı istedi.

"TARİHE ADINIZI YAZACAKSINIZ"

Avcı, "Öncelikle yüksek konsantrasyon ve enerjinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Disiplinli ve akıllı oynayarak kazandık. 2 finalimiz var demiştik. İlki tamam. Şimdi sıra diğerinde. Perşembe akşamı çok daha yüksek bir enerji ve kazanma arzusu istiyorum. Size inanıyorum. Kupayı alıp, Trabzonspor tarihine adınızı yazdıracaksınız. Kariyerinize bir kupa daha eklemek, bu büyük kulübün taraftarını mutlu etmek sizin elinizde. Bunu unutmayın. Hepinize güveniyorum" sözleriyle öğrencilerini motive etti.

TEK EKSİK PARÇA

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kupa finalinin biletlerini çıktığı gibi tüketen yaklaşık 37 bin Bordo-Mavili taraftar, 23 Mayıs Perşembe saat 20.45'te başlayacak mücadelede Trabzonspor'un en önemli itici gücü olacak. Trabzonspor'un başında daha önce lig şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Abdullah Avcı, tek eksik parça olan Türkiye Kupası'nı da alıp; koleksiyonu tamamlamak istiyor.

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