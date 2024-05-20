Galatasaray'da yıldızlar etkisiz kaldı!

Galatasaray'da hücum dörtlüsü Fenerbahçe derbisinde etkili olamadı.
Sarı-kırmızılılarda derbiye ilk 11'de başlayan hücum dörtlüsü; Mauro Icardi, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech derbide beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de sonuç vermedi.
Sarı-kırmızılılarda derbiye ilk 11'de başlayan hücum dörtlüsü; Mauro Icardi, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech derbide beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de sonuç vermedi.