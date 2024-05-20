Galatasaray'da yıldızlar etkisiz kaldı!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech gibi isimler Fenerbahçe derbisinde etkisiz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yıldızlar etkisiz kaldı!
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20 Mayıs 2024 10:25
Galatasaray'da hücum dörtlüsü Fenerbahçe derbisinde etkili olamadı.

Sarı-kırmızılılarda derbiye ilk 11'de başlayan hücum dörtlüsü; Mauro Icardi, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech derbide beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de sonuç vermedi.

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