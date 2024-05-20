Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetinin ardından ezeli rakibine Süper Kupa maçı için göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!
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20 Mayıs 2024 14:34
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 15:00
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine Süper Kupa maçıyla ilgili göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER KUPA'DA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:


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