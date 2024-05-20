Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine Süper Kupa maçıyla ilgili göndermede bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı.
SÜPER KUPA'DA NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine Süper Kupa maçıyla ilgili göndermede bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı.
SÜPER KUPA'DA NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi yaptı.👇 https://t.co/vCfJb4ammR
— Sporx (@sporx) May 20, 2024
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