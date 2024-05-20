Lucas Torreira: "Ayağa kalkacağız"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Ayağa kalkacağız'
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20 Mayıs 2024 12:26
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Torreira, paylaşımında, "Hayatta ve bu kulübün tarihinde her zaman olduğu gibi, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar hep birlikte!" ifadelerini kullandı.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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