Lucas Torreira: 'Ayağa kalkacağız'

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Torreira, paylaşımında, "Hayatta ve bu kulübün tarihinde her zaman olduğu gibi, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar hep birlikte!" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Torreira, paylaşımında, "Hayatta ve bu kulübün tarihinde her zaman olduğu gibi, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar hep birlikte!" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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