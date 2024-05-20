Fenerbahçe'de Batshuayi hakkını verdi!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine santrfor olarak maça başlayan Michy Batshuayi, gol atamasa da son derece başarılı bir performans sergiledi ve Galatasaray savunmasını bir hayli zorladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi hakkını verdi!
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20 Mayıs 2024 11:49
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi en çok merak ediken konuların başında santrfor bölgesinde hangi ismin forma giyeceğiydi. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de bu konudaki tercihini Michy Batshuayi'den yana kullandı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda 3-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da 11'de oynayan ve golünü atan Batshuayi, bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 maçta 11'de oynadı. 83 dakika sahada kalan Belçikalı futbolcu, gol atamasa da son derece iyi bir futbol ortaya koydu.

83'TE DZEKO YERİNE GİRDİ

Galatasaray'ın iki stoperi Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e oldukça zor anlar yaşatan Batshuayi, erken 10 kişi kalan Kanarya'da hem önde topu iyi tuttu hem de takım arkadaşlarına önemli fırsatlar yarattı.

Teknik direktör İsmail Kartal, büyük bir efor sarf eden oyuncusunu 83. dakikada oyundan aldı ve yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Dzeko da kalan dakikalarda özellikle topu iyi bir şekilde saklayarak, kısa sürede o da takımına katkı sağladı. 

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