Spartak Moskova Aboubakar için geliyor

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a, Rus devi Spartak Moskova talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Spartak Moskova Aboubakar için geliyor
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20 Mayıs 2024 11:28
Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

RUS DEVİ PEŞİNDE

Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti.

Haberin detaylarında Rus devinin geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi.

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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