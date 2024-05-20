NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki maçla tam gaz devam etti.



PACERS 4-3 KNICKS



Indiana Pacers, New York Knicks'e karşı Madison Square Garden'da oynadığı Doğu Konferansı playoff yarı final serisinin 7. maçında New York Knicks'i 130-109 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve adını Doğu Konferansı finallerine yazdırmayı başardı.



Tyrese Haliburton 26 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla Pacers'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Andrew Nembhard 20 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla oynarken, Pascal Siakam 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle, Aaron Nesmith 19 sayı ve 4 ribaundla, Myles Turner 17 sayı, 5 ribaund ve 4 blokla, TJ McConnell ise 12 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.



Knicks cephesinde Donte DiVincenzo 39 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla öne çıkan isim oldu. Alec Burks 26 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle katkı verirken, Sahada 29 dakika süre aldıktan sonra eli kırıldığı için oyundan tamamen çıkan Jalen Brunson ise 17 sayı ve 9 asist kaydetti. Josh Hart 10 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Doğu Konferansı Finallerinde Boston Celtics'in rakibi olacak olan Pacers, 1. maç için Salı gecesi TD Garden'da olacak.





TIMBERWOLVES 4-3 NUGGETS



Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'a karşı Ball Arena'da oynadığı Batı Konferansı playoff yarı final serisinin 7. maçında 98-90 galip gelerek adını Batı Konferansı finallerine yazdırdı.



Wolves'da Jaden McDaniels 23 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Karl-Anthony Towns da aynı şekilde 23 sayı buldu ve 12 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok ekledi. Anthony Edwards 16 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Rudy Gobert ise 13 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Nuggets'ta Jamal Murray, 35 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımın en skorer ismiydi. Nikola Jokic 34 sayı, 19 ribaund, 7 asist ve 1 blokla oynarken, Michael Porter Jr. ise 7 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla mücadele etti.



Bu mağlubiyetle son şampiyon için sezon sona ererken, Timberwolves ise Çarşamba gecesi Batı Konferansı finalleri rakibi Dallas Mavericks ile karşılaşacak.



