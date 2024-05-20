Jean Onana'ya silahlı saldırı!

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.

, Fotoğraf; Imago
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Jean Onana'ya silahlı saldırı!
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20 Mayıs 2024 13:55
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 14:31
Beşiktaş'tan devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

YARA ALMADAN ATLATTI

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

Beşiktaş ise kiralık olarak gönderdiği oyuncusuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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