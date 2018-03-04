Şenol Güneş'in Trabzon maçı şifresi; Onur Kıvrak...

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Ligde ve kupada Fenerbahçe ile dört günde iki defa karşılaşan Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Trabzonspor deplasmanında şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönemeye çalışacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'ten futbolcularına uyarı geldi. Takımın üzerine sinen 'Fenerbahçe havası'ndan kurtulmasını sağlamaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor maçının önemine dikkat çekerek, "Fener maçını unutun. Önümüzde çok zorlu bir rakip olacak. Kendinizi buna hazırlayın" dedi. Takımının geçen hafta derbiyi kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmesinden memnun olan Şenol Hoca, futbolcularıyla yaptığı konuşmada ligde artık seri galibiyetler yakalamaları gerektiğini belirterek, Trabzon deplasmanında kazanılacak 3 puanın gelecek haftalara daha moralli girmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.Süper Lig'de ceza sahası dışından en çok gol yiyen kalecinin Onur Kıvrak olduğunun bilgisini futbolcularına veren Şenol Güneş, kritik maçta oyuncularından bol bol şut atılmasını istedi. Öte yandan son yaptığı basın toplantısında Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarından sonra ligde puan hesabı yapabileceğini söyleyen Güneş, bu dönemecin ilk sınavını oldukça önemsiyor. Başarılı teknik adam, Trabzonspor'un etkili silahlarını etkisiz hale getirerek 3 puanı kazanmanın planını yapıyor. Karadeniz ekibinde atakları Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Jose Sosa'nın belirlediğini futbolcularına aktaran Güneş, üç yıldızı kilitlemek için orta alanda görev verebileceği Atiba, Medel ve Tolgay ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Öte yandan stoperde Pepe ile Medel birlikte olursa orta alanda Tolgay ve Atiba oynayacak. Pepe-Tosic görev alırsa ise Tolgay-Medel ikilisi ortayı kapatacak.Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında Şenol Güneş büyük bir sürprize hazırlanıyor. Kupadaki Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın yerine Hollandalı yıldız Lens'in ilk 11'de olacağı bekleniyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcının Caner Erkin'i sol kanatta, Babel'i ise Q7'nin yokluğunda sağ kanatta kullanabileceği öğrenildi. Lens'in kupada Fenerbahçe karşısındaki etkisiz futbolunun yanı sıra aynı maçta Caner Erkin'in hücumdaki başarılı performansının bu kararda etkili olduğu gelen bilgiler arasında.