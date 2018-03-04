Şenol Güneş'e Trabzon'da büyük tepki: 'Trabzon'u sattın'

TARAFTARLAR OTELİ ZİYARET ETTİ

"GERGİNLİĞİ TIRMANDIRICI TAVIRLAR..."

İLGİLİ VİDEO

İLGİLİ VİDEO

Trabzon Havalimanı'na saat 16.15 sıralarında gelen Beşiktaş'ı karşılayan bir grup siyah-beyazlı taraftar, takım lehine tezahüratlarda bulundu. Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e havalimanında bekleyen Trabzonsporlu 4-5 kişilik taraftar grubu tepki gösterdi.Otobüse bindiği sırada gruptan 'Trabzon'u sattın' şeklinde bağrıldığını duyan Güneş, kendisine bağıran kişinin yanına gelmesini istedi. Yaşadıkları karşısında otobüsün ön kapısına kadar gelen Güneş, gruba yönelerekdedi.Grupta yer alan bir kişinin elini havaya sallayarak 'İlk şampiyonluğunu orada yaşadın. En sevdiğin renk siyah-beyaz' şeklinde bağırması üzerine otobüsten inen teknik direktör Şenol Güneş, bu kez polislere dönerek 'B" ifadelerini kullandı.Yaşananların ardından Şenol Güneş'in bindiği otobüs konaklayacağı otele hareket etti. Güneş aleyhinde bağıran 5 kişilik taraftar da otobüs havalimanından ayrılana kadar tedbir amaçlı polis çemberi içinde tutuldu.Yaşanan olayın ardından bir grup Trabzonsporlu taraftar, Beşiktaş kafilesinin kaldığı oteli ziyaret etti. Ziyaretten dolayı Trabzonsporlu taraftarlara teşekkür eden Güneş, havaalanında yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Bu olayın ne Trabzonspor'un, ne Beşiktaş'ın, ne kendisinin ne de duruma sebebiyet veren 3-4 kişinin yararına olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Burada üzerinde durulması gereken asıl konu o gençlerin neden orada bulundukları, varsa onları yönlendirenlerin ortaya çıkarılmalarıdır. Bu aynı zamanda Türk futbolunun geleceği açısından da son derece önemlidir. O gençler davranışlarıyla hem kendilerine hem de Trabzon şehrine zarar vermişlerdir. Yaşanan büyütülecek bir olay değil ancak ders alınması gereken bir durumdur" dedi.Yıllardır Trabzonspor taraftarıyla iç içe yaşayan birisi olarak onların kendisi hakkında neler düşündüğünü çok iyi bildiğini kaydeden Güneş, "Ülkedeki futbol ortamını kaosa sürükleme gayreti içerisinde olan çevrelerin toplumu sakinleştirmek yerine, gerginliği tırmandırıcı tavırlar sergilemeleri de hiç kimseye fayda getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş daha sonra kendisini ziyaret eden taraftarlarla birlikte objektiflere poz verdi.