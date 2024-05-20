Abdullah Avcı'dan sakatlık için açıklama

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İlk hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Güzel bir gün, hafta da iyi başladı. Umarım böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Bunu geride bıraktık. Perşembe günkü finale hazırlanıyoruz. Türkiye Kupası'nı 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
Takımın havasının iyi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bu bizi mutlu etti. Bunun daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız." dedi.
"HERKESİN BUNA İHTİYACI VAR"
Kariyerinde tek eksiğin Türkiye Kupası hatırlatılan Abdullah Avcı, "Türkiye Kupası'nda oynadığım finaller var. Çalışıyoruz, bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna bütün şehrin, yönetimin, herkesin ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Abdullah Avcı şu sözlerle devam etti:
"Futbol şöleni olarak bakıyorum, keyfini çıkarmak gerekiyor. Taraftar yarı yarıya. Trabzonspor taraftar bize destek verince neler olduğunu görüyoruz. Ben orada rakip olarak 80 bin kişiyi de gördüm, Trabzonspor Teknik Direktörü olarak da 80 bin kişi gördüm. Onlar bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir."
Son olarak sakatlıklar için konuşan Abdullah Avcı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Antrenmandalar. Planladığımız gibi devam ediyor. Umarım maça kadar bir sorun yaşamayız. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan salonda çalışıyor. Fernandes'in ufak bir şeyi var, yarın daha net belli olur."
İlk hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Güzel bir gün, hafta da iyi başladı. Umarım böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Bunu geride bıraktık. Perşembe günkü finale hazırlanıyoruz. Türkiye Kupası'nı 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
Takımın havasının iyi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bu bizi mutlu etti. Bunun daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız." dedi.
"HERKESİN BUNA İHTİYACI VAR"
Kariyerinde tek eksiğin Türkiye Kupası hatırlatılan Abdullah Avcı, "Türkiye Kupası'nda oynadığım finaller var. Çalışıyoruz, bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna bütün şehrin, yönetimin, herkesin ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Abdullah Avcı şu sözlerle devam etti:
"Futbol şöleni olarak bakıyorum, keyfini çıkarmak gerekiyor. Taraftar yarı yarıya. Trabzonspor taraftar bize destek verince neler olduğunu görüyoruz. Ben orada rakip olarak 80 bin kişiyi de gördüm, Trabzonspor Teknik Direktörü olarak da 80 bin kişi gördüm. Onlar bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir."
Son olarak sakatlıklar için konuşan Abdullah Avcı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Antrenmandalar. Planladığımız gibi devam ediyor. Umarım maça kadar bir sorun yaşamayız. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan salonda çalışıyor. Fernandes'in ufak bir şeyi var, yarın daha net belli olur."
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