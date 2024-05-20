NBA'deki birçok yöneticinin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i serbest oyuncu döneminde alabilme umuduyla, oğlu Bronny'yi NBA Draftı'nın ilk turunda seçmeyi düşünebileceği iddia edildi.



LeBron'un gelecek sezon için 51,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmak için 29 Haziran'a kadar (bu yılın NBA Draftı'nın bitiminden iki gün sonra) süresi olacak.



Bir yöneticinin, Los Angeles Times'tan Dan Woike'a konuyla ilgili "Eğer bir şampiyonluk adayıysanız ve bu tarz konuları tartışmıyorsanız, bu sorumsuzluktur." dediği öne sürülmüştü.



Ancak The Athletic'ten Shams Charania ise, LeBron'un Bronny'yi seçen takıma katılıp katılmayacağının belli olmadığını söylemişti.



Woike, Lakers'ın draft hazırlıkları kapsamında Bronny ile görüşme yaptığını ve takımın elindeki 55. sıra seçiminin, USC guardı için "taban nokta" olarak görüldüğünü belirtti.



NBA'de kendi yolunu çizmek istediğini açıkça belirtmiş olan Bronny'nin Trojans ekibiyle ilk yılı, yaz dönemindeki bir antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle ertelenmiş, 19 yaşındaki guard sezona Aralık ayında başlamış ve çıktığı 25 maçta 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bronny, NBA Draft Combine'da geçirdiği süreçte başarılı bir performans sergileyerek, draft sırasını daha yukarıya taşımıştı.





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