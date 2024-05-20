Beşiktaş'tan efsane futbolcusu için karar

Siyah-Beyazlı yönetim, yeni sezona bambaşka bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Takıma ek olarak teknik ekip konusunda da oldukça seçici davranan idareciler, ana planını oluşturdu. Teknik direktör konusunda dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yla görüşen Kara Kartal, gelecek haftada Portekizli isimle üçüncü kez masaya oturacak.
Beşiktaş kulübü yetkilileri, Mourinho'yla bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da istediği Mourinho'yu kapan taraf olmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, temaslarını hızlandıracak.
EFSANE İSİM GERİ GELECEK
Kara Kartal'da yönetim, Jose Mourinho'yla anlaşılması halinde deneyimli hocanın ekibine, kulübün efsane ismi Ricardo Quaresma'yı da dahil etmeyi planlıyor.
Şu anda boşta bulunan ve futbola resmi olarak nokta koymayan Quaresma'nın da böyle bir teklif gelmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Beşiktaş kulübü yetkilileri, Mourinho'yla bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da istediği Mourinho'yu kapan taraf olmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, temaslarını hızlandıracak.
EFSANE İSİM GERİ GELECEK
Kara Kartal'da yönetim, Jose Mourinho'yla anlaşılması halinde deneyimli hocanın ekibine, kulübün efsane ismi Ricardo Quaresma'yı da dahil etmeyi planlıyor.
Şu anda boşta bulunan ve futbola resmi olarak nokta koymayan Quaresma'nın da böyle bir teklif gelmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
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