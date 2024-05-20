Beşiktaş'tan efsane futbolcusu için karar

Gelecek sezon için teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirmek isteyen Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı da yardımcı antrenör olarak getirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan efsane futbolcusu için karar
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20 Mayıs 2024 08:28
Siyah-Beyazlı yönetim, yeni sezona bambaşka bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Takıma ek olarak teknik ekip konusunda da oldukça seçici davranan idareciler, ana planını oluşturdu. Teknik direktör konusunda dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yla görüşen Kara Kartal, gelecek haftada Portekizli isimle üçüncü kez masaya oturacak.

Beşiktaş kulübü yetkilileri, Mourinho'yla bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da istediği Mourinho'yu kapan taraf olmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, temaslarını hızlandıracak.

EFSANE İSİM GERİ GELECEK

Kara Kartal'da yönetim, Jose Mourinho'yla anlaşılması halinde deneyimli hocanın ekibine, kulübün efsane ismi Ricardo Quaresma'yı da dahil etmeyi planlıyor.

Şu anda boşta bulunan ve futbola resmi olarak nokta koymayan Quaresma'nın da böyle bir teklif gelmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

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