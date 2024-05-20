Fenerbahçe'de muhafızlar tarih yazdı

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin savunması, muhteşem bir maç çıkartarak ezeli rakibini durdurmayı başardı.
Dev derbide rakibine isabetli şut attırmadan maçı tamamlayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları, rakibin hücumcularına büyük üstünlük kurdu.
Bright Osayi-Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu ise Hakim Ziyech'e hiç geçit vermedi.
Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde savunmada müthiş bir uyum içindeydi ve Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi durdurmayı başardı.
GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN
Ayrıca Çağlar Söyüncü, müthiş maçta galibiyet golünü atarak tarihi yeniden yazdı. Çağlar, Süper Lig'de ikinci golünü attı.
Dev derbide rakibine isabetli şut attırmadan maçı tamamlayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları, rakibin hücumcularına büyük üstünlük kurdu.
Bright Osayi-Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu ise Hakim Ziyech'e hiç geçit vermedi.
Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde savunmada müthiş bir uyum içindeydi ve Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi durdurmayı başardı.
GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN
Ayrıca Çağlar Söyüncü, müthiş maçta galibiyet golünü atarak tarihi yeniden yazdı. Çağlar, Süper Lig'de ikinci golünü attı.