Fenerbahçe'de muhafızlar tarih yazdı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu, Hakim Ziyech'e; Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ise Mauro Icardi ile Dries Mertens'e geçit vermedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de muhafızlar tarih yazdı
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20 Mayıs 2024 08:22
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin savunması, muhteşem bir maç çıkartarak ezeli rakibini durdurmayı başardı.

Dev derbide rakibine isabetli şut attırmadan maçı tamamlayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları, rakibin hücumcularına büyük üstünlük kurdu.

Bright Osayi-Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu ise Hakim Ziyech'e hiç geçit vermedi.

Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde savunmada müthiş bir uyum içindeydi ve Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi durdurmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN

Ayrıca Çağlar Söyüncü, müthiş maçta galibiyet golünü atarak tarihi yeniden yazdı. Çağlar, Süper Lig'de ikinci golünü attı.  

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