Dursun Özbek'ten olaylı derbi için basın toplantısı kararı

"ŞEHİR EŞKIYALARI!"



Öte yandan Özbek, Galatasaray Kulübü kongre üyelerine attığı bilgilendirme mesajında "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.



Bazı üyelerle bir araya gelen Dursun Özbek, "Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok." diye konuştu.



