Galatasaray forması giyen Wilfied Zaha, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından, "Sadece inanç" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan 31 yaşındaki yıldız, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:
Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından, "Sadece inanç" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan 31 yaşındaki yıldız, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
Zaha'nın paylaşımı şu şekilde: