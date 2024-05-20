Zaha'dan flaş paylaşım!

Galatasaray forması giyen Wilfied Zaha, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaha'dan flaş paylaşım!
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20 Mayıs 2024 14:50
Galatasaray forması giyen Wilfied Zaha, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından, "Sadece inanç" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan 31 yaşındaki yıldız, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:






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