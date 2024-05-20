Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:59

Süper Lig'de İkili Averaj Kalktı mı? Son Durum ve Detaylar

Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Ligde son düzlüğe girerken "İkili averaj kalktı mı?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Süper Lig'de genel averaja mı ikili averaja mı bakılıyor?

Süper Lig'de İkili Averaj Kalktı mı? Son Durum ve Detaylar
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Süper Lig'de ikili averaj sistemi halen geçerli durumda. Puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arası oynanan maçlardaki sonuçlara bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer.

Eşitlik bu hallerde de devam ediyorsa belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanır, bir müsabaka sonucunda kazanan takım üstün sayılarak sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.


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