Oklahoma City Thunder'ın tecrübeli oyuncusu Gordon Hayward, Thunder'da geçirdiği zamanın "hayal kırıklığı ve sinir bozucu" olduğunu söyledi.



Sezonu istediği gibi tamamlamayan Hayward, Charlotte Hornets'la yapılan son takas anlaşmasının ardından Thunder'daki yerini bulmakta zorlandı.



34 yaşındaki oyuncu, Oklahoma City'nin ilk yedi playoff maçında ortalama 6,6 dakika süre alırken, takımın Dallas Mavericks'e karşı ikinci tur yenilgisinde 4, 5 ve 6. maçlarda forma giymemişti. Hayward playoff'lar boyunca tek bir sayı bile bulamamış ve toplamda yalnızca üç şut denemişti.



Tecrübeli forvet, Thunder'ın Dallas Mavericks'e ikinci turda mağlup olmasının ardından medyayla bu sezonki son toplantısında bu zorluklardan şu şekilde bahsetti:



"Bir oyuncu olarak halen sunabileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu yapmak için pek fazla fırsat verilmedi. Bana bu fırsatın verilebileceğini düşünmüştüm.



Bana verilen dakikalar ve söylediğim gibi içinde bulunduğum rol göz önüne alındığında, muhtemelen daha agresif olabileceğim bazı pozisyonlar olabileceğini düşünüyorum. Ama oyuna yeni girdiğinizde hemen şut pozisyonu bulacaksınız diye bir durum da olmuyor."



Hayward bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Thunder bu yaz 30 milyon doların üzerinde maaş boşluğu yaratabilecekken, gelecek sezon için ise nispeten az sayıda kadro yeri bulunuyor.





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