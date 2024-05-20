Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 10:32 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 10:32

Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? 2024

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 96'ya yükseltti. 99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertli ekip şimdi şampiyonluk hesapları yapıyor. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? 2024 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? 2024
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor ile karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? sorusunun yanıtı...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyon olacak.

Fenerbahçe ise ligin 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.

Öte yandan Galatasaray'ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon olacak.

Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.
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