Zeynep Sönmez, Fransa elemelerinde ikinci tura çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, Fransa elemelerinde ikinci tura çıktı
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20 Mayıs 2024 12:43
Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde karşılaştığı Sırp Dejana Radanovic'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 236. sırasındaki Dejana Radanovic ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan Zeynep, 2. turda dünya 104 numarası Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'in karşısına çıkacak.

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