Dominik Livakovic'e milli davet

Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş kadrosu açıklandı. Açıklanan listede Fenerbahçe'den Dominik Livakovic de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic'e milli davet
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20 Mayıs 2024 13:46
Hırvatistan Milli Takımı, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) için geniş kadrosunu açıkladı.

Hırvatistan'ın kadrosunda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic de yer aldı.

İşte Hırvatistan kadrosu:

Kaleciler:

Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic.

Savunma:

Domagoj Vida, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Marin Pongracic

Orta saha:

Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Luka Sucic, Martin Baturina.

Hücum:

Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pasalic.

26 kişi içinde yer almayan ancak geniş kadroya dahil edilen isimler:

Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Kristian Jakic, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubicic, Igor Matanovic, Niko Kristian Sigur, Petar Sucic.



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