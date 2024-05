New York Knicks süperstarı Jalen Brunson, takımının Indiana Pacers'a karşı playofflardan elenmesi sonrası, Knicks'in geçirdiği sezonun başarılı bir sezon olmadığını söyledi.



Knicks point guardı muhabirlere, takımın playoffların ikinci turunda boğuştuğu sakatlıkların miktarı göz önüne alındığında, geçirdiği sezonun başarılı olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunda, basitçe "hayır" cevabını verdi.



New York ekibine sorun çıkaran bu sakatlıklar arasında, Brunson'ı son maçın üçüncü çeyreğinin bir kısmında ve dördüncü çeyreğin tamamında parkeden uzak tutan sol elindeki kırık da bulunuyordu.



Indiana ekibi maçın başından itibaren oyunu sürükleyerek %67,1 genel, üçlük çizgisi gerisinden ise %54,2 isabetle oynamıştı. Tyrese Haliburton 26 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile takıma liderlik eden isimdi.



Brunson'ın düşüşünden önce Knicks halihazırda Julius Randle, Mitchell Robinson ve Bojan Bogdanovic'ten yoksundu. Hamstring sakatlığı nedeniyle serinin 3. ve 6. maçları arasında forma giyemeyen OG Anunoby ise, bu maçtaki geri dönüş denemesinde toplam beş dakika oynayabildi.



Josh Hart'ın 6. maçta yaşadığı karın sakatlığı da bu sakatlıklara eklendiğinde, New York'un ana aktörleri arasında Donte DiVincenzo dışında hiçbir oyuncu sağlıklı kalamamıştı.





