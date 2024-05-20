Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 100 gün kaldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için geri sayım başlarken, organizasyon meşalesinin yanmasına 100 gün kaldı.



Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunlar, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.



Paris'e dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu, engelleri aşarak gelecek. Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.



Tam 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragby, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular mücadele edecek.



57 MİLLİ SPORCU KOTA ALDI



Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.



Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 57 milli sporcu kota aldı.



Branşların ve sporcu sayısının, temmuz ayına kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.



Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'e katılacak.



Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.



Paralimik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.



Şu ana kadar bedensel engelli 37, görme engelli 19, özel sporculardan da 1 milli isim Paris 2024 için vize aldı.



OKÇULUKTAN 9 KOTA



Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.



Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (6) takip etti. Türk sporcular atletizmde 5, yüzmede 4, badmintonda ise 2 kota aldı.



Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 9 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.



Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.



Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocu Mahmut Bozteke, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.





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