Fenerbahçe'den derbi sonrası flaş gönderme!

Fenerbahçe, derbide Lucas Torreira ve Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı. Sarı-lacivertliler bu paylaşımına, "Mükemmel bir atlayış" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den derbi sonrası flaş gönderme!
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20 Mayıs 2024 12:31
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.

Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

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