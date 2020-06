Trabzonspor'un gizli kahramanı Eddie Newton!

Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefine koşarken, bu başarılı sezonun perde arkasında özel bir isim dikkat çekiyor. Adeta bir gizli kahraman gibi bordo-mavili takımın başarısı için mesai harcayan Eddie Newton; hem teknik ekip hem oyuncular arasında çok seviliyor.



Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea'de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge'de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor'a aktarıyor. Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton'ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir'in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.



Eşi de Türk

Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir'le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. Fenerbahçe'ye karşı lig ve kupada arka arkaya alınan 3 galibiyette de Eddie Newton'ın önemli yardımları oldu.



Eşi Türk olan Eddie Newton, kısa sürede şehre ve ülkeye de alışarak sorun yaşamadı.



Yabancılar çok seviyor



Bordo-mavili takımda özellikle yabancı futbolcular Eddie Newton ile iyi bir iletişim yakaladı. Bilhassa Caleb Ekuban'ın hem sakatlık dönemi hem de koronavirüs sonrası dönemde takıma direkt olarak entegre olmasında Newton'ın payı büyüktü. Anthony Nwakaeme'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren 48 yaşındaki antrenör, kaptan Jose Sosa ile de yakın bir ilişkiye sahip. Novak, Hosseini, Campi, Pereira gibi yabancı yıldızlarla saha dışında da sosyal aktiviteler yapan Newton, takımı bir arada tutmak istiyor.



Uyumlu ekip



Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in kariyerindeki ilk ciddi görevi Trabzonspor oldu. Ancak buna karşın kurulan teknik ekip yakaladığı uyumla başarıyı sağladı. Eddie Newton ve Muzaffer Bilazer ikilisiyle beraber Metin Aktaş ve Fatih Dinçer de ekibe katkı veriyor. Maçlarda, antrenmanlarda ve toplantılarda teknik ekip A'dan Z'ye her konuyu ortak bir akılla ele alıyor.



Çok tecrübeli

Eddie Newton, antrenörlük kariyer olarak da çok tecrübeli bir isim... Chelsea'de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas'la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan İngiliz teknik adam, transfer dönemleri için de fikir verebilecek bir isim...