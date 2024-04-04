Trabzonsporlu taraftarlardan TFF'ye protesto!

Trabzon'da bir grup Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin verilen cezalardan dolayı TFF'ye tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu taraftarlardan TFF'ye protesto!
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04 Nisan 2024 00:39
Son güncelleme 04 Nisan 2024 00:42
Trabzon'da bir grup taraftar, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen 70 kişilik taraftar grubu, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Murat Günaydın, "Başarılarımızı gölgelemek için her yola başvurdular, şimdi olduğu gibi hak etmediğimiz cezalara maruz bırakarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Şehrimize, halkımıza ve takımımıza yapılan bu çirkin hakaretlerin, karalamaların karşısında onurlu dik duruşumuzla sonuna kadar mücadelemizi verecek, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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