Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı için açıklama

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında resmi sitesinden açıklama yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı için açıklama
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11 Kasım 2020 17:04
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi. 

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı. 



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