Trabzonspor'da iki oyuncuda Kovid-19 çıktı

Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da iki oyuncuda Kovid-19 çıktı
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15 Aralık 2020 23:02
Trabzonspor, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığınız Covid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuz da izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.


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