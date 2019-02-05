Trabzonspor sezon başında Leeds United kulübünden 200 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, kısa sürede camianın en sevdiği isimler arasına girdi. Bordo-mavili yönetim de oyuncunun motivasyonunu daha da artırmak için 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak. Ganalı golcü bu sezon için Bordo-Mavililer'den yıllık 345 bin Euro kazanacak. Trabzonspor 3 yıllık sözleşme yapacağı futbolcuya gelecek sezondan itibaren yıllık 750 bin Euro ödeyecek.Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasını terlettiği 20 maçta çıkıp 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.