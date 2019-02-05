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Trabzonspor'da Ekuban'ın geleceği netleşmeye başladı

Trabzonspor, kiralık oynayan Ganalı golcünün bonservisin i sezon bitmeden İngiliz temsilcisi Leeds United'dan alacak...

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da Ekuban'ın geleceği netleşmeye başladı
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05 Şubat 2019 10:55
Trabzonspor sezon başında Leeds United kulübünden 200 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, kısa sürede camianın en sevdiği isimler arasına girdi. Bordo-mavili yönetim de oyuncunun motivasyonunu daha da artırmak için 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak. Ganalı golcü bu sezon için Bordo-Mavililer'den yıllık 345 bin Euro kazanacak. Trabzonspor 3 yıllık sözleşme yapacağı futbolcuya gelecek sezondan itibaren yıllık 750 bin Euro ödeyecek.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasını terlettiği 20 maçta çıkıp 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

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