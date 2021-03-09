Trabzonspor'da Afobe, gelen fırsatı geri çevirdi

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, Djaniny'nin yokluğunda gelen forma şansını iyi değerlendiremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Afobe, gelen fırsatı geri çevirdi
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09 Mart 2021 12:00
Trabzonspor'da 16 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Benik Afobe, kendisine gelen forma şansını iyi değerlendiremedi.

Djaniny'nin sakatlığında teknik direktör Abdullah Avcı'nın güvenip sahaya sürdüğü İngiliz forvet, 90 dakika boyunca kayıplardaydı.

Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Afobe, performansıyla adeta çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun ligin kalan bölümünde artık ilk 11'de olması çok zor gözüküyor.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Djaniny'nin, Erzurumspor mücadelesinde takıma dönmesi bekleniyor.



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