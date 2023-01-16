Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor.



Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı.



Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti.



Üst sıradaki takımlarla 7 karşılaşma



Trabzonspor, lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalırken kendi evinde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 4. sıradaki Adana Demirspor deplasmanında 3-2'lik sonuçla yaşadı.



İlk yarıyı bir maç eksiğiyle beşinci sırada bitiren Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-2'lik beraberlik elde eden bordo-mavililer, yedinci sıradaki Arabam.com Konyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı, sekizinci sıradaki Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Alt sıradaki puan kayıpları



Trabzonspor, deplasmanlarda ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor'a 5-0, 10. sıradaki VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, 15. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor ise 5-2 gibi farklı sonuçlarla mağlup oldu.



Karadeniz ekibi, 13. sıradaki MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1, 14. sıradaki Kasımpaşa ile sahasında golsüz berabere kaldı.



Böylelikle bordo-mavili takım, ilk 8 haricindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 13 puan yitirdi.





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