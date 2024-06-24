Trabzonspor'un yıldızları şehre geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı John Lundstram ve Borna Barisic, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'un yıldızları şehre geldi
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24 Haziran 2024 22:58
Son güncelleme 24 Haziran 2024 22:59
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Trabzonspor'da John Lundstram ve Borna Barisic şehre gelen ilk isimler oldu.

Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı 2 oyuncu önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Trabzonspor'a resmi imzayı atmak için kente gelen iki oyuncuyu Trabzon Havalimanı'nda bordo mavili taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

"BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"

Taraftarların havalimanı çıkışında karşıladığı Lundstram ile Barisic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic açıklamasında, "İnanılmaz mutluyum. Böylesine sıcak bir karşılama beklemiyorduk. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Transfer süreci çok kolay oldu. Hızlıca tamamlandı. Çünkü iki tarafın niyeti de olumlu sonuçlanmasıydı. Bana Trabzonspor'dan telefon gelince burada forma giymek istediğimi söyledim. Süreç olumlu ilerledi. Forma numaram henüz belli değil" dedi.

John Lundstram ise, "İnanılmaz derece mutluyum, böylesine sıcak bir karşılama beni son derece mutlu etti. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer çok kolay geçti. Borna sayesinde ilk telefon geldi, hocanın ve kulübün beni beğendiğini söyledi. Konuştuk 'haydi oraya gidelim' dedim. Rıdvan Yılmaz arkadaşım onla da konuştum. Şehir ve taraftarlar hakkında daha önce bilgiye sahiptim" diye konuştu.

Daha sonra yeni transferler, kendilerini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

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