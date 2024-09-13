Trabzonspor'un yıldızları derbi için iddialı

Trabzonspor'da Umut Bozok, Batista Mendy ve Muhammed Cham, Beşiktaş'la oynayacakları mücadeleden sahadan galip ayrılacaklarına inanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'un yıldızları derbi için iddialı
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13 Eylül 2024 09:48
Son güncelleme 13 Eylül 2024 09:57
Trabzonspor'da futbolcular Beşiktaş maçıyla yatıp kalkıyor. Abdullah Avcı ile yolların ayrılması ve Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası bordo-mavili takımda adeta yeni sayfa açıldı.

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan forvet Umut Bozok, Güneş'ten formayı alıp kendini göstermeyi hedeflerken yeni transfer Muhammed Cham da bordo-mavili formayla ilk kez 11'de olmak ve takıma katkı sağlamak istiyor.

Avcı döneminde genellikle stoper oynayan Mendy de derbide asıl görev alanı olan ön liberoda forma giymeyi arzuluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maç öncesi kararını bekleyen oyuncular antrenmanlarda oldukça istekli çalışırken Beşiktaş'ı yenip üzerlerindeki karabulutları dağıtmayı hedefliyorlar.

Takımın tecrübelisi Umut Bozok'un derbinin önemini arkadaşlarına anlatarak, "Bu maçı hem bizim hem de camiamız için mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

İLKLERİN PEŞİNDE

Şenol Güneş yönetiminde ilk sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak bordo- mavililer, bu karşılaşmada ilkleri başarmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrılan Fırtına, ağları sarsarsa ilk kez gol sevinci yaşayacak. Bordo-mavililer, ayrıca ilk 3 puanını derbide almayı hedefliyor. Beşiktaş'a 2 maçtır kaybeden Trabzonspor seriyi de bitirmek istiyor.

TARAFTAR ALINMIYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında konuk takımın taraftarlarının durumu merak ediliyordu. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına göre, siyah-beyazlı taraftarların mücadeleye alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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