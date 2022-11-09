Trabzonspor'un kabusu kadrodaki eksikler

Konyaspor beraberliğinin ardından morali bozulan ancak lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasından çekinen bordo-mavililer, başkentte kötü bir sürprizle karşılaşmamak için işi sıkı tutacak.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugünden itibaren öğrencilerini motive etmeye çalışacak.



4 maçta 6 puan gitti



Ligdeki son 4 lig maçından üç beraberlik, bir galibiyet alarak 6 puanı heba eden Fırtına'da Bakasetas ile Trezeguet'in cezalı olması, yeni bir kadro yapılanmasını zorunlu kılacak. Avcı'nın, Yunan oyuncunun yokluğunda forvet arkasında Yusuf Yazıcı'ya forma vermesi bekleniyor. Kanatta iyi işler yapan Mısırlı futbolcudan da yoksun kalacak olan Karadeniz ekibinin teknik patronu, bu bölgede Enis Barthi ilehücuma kalkacak.



Visca geliyor



Ankaragücü ile 11 Kasım Cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Avrupa ve ligde arka arkaya gelen maçlar nedeniyle yoğun günler geçiren bordo-mavililerde, sakatlıktan kurtulan Edin Visca'nın da takıma katılması, Karadeniz ekibini mutlu etti. Visca'nın Dünya Kupası sonrasına hazırlandığı vurgulandı.









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