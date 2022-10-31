Trabzonspor'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı.



Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca ilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor.



Ayrıca yurt dışında yeteri kadar süre bulamayan milli oyuncuların yanı sıra, sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak.



ONUR BULUT'UN PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor'dan Kayserispor'a transfer olan Onur Bulut, bu sezon 12 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti.



EFECAN KARACA'NIN PERFORMANSI



2013/14 sezonundan bu yana Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ise bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.



