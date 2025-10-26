Trabzonspor'un gözü zirvede!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun aradan sonra ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltip zirve takibini sürdürdü. Gözünü zirveye diken Trabzonspor, yakaladığı seriyle lider Galatasaray maçı öncesi moral kazandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip toplamda 12 gol kaydettiği bu süreçle, Ekim-Aralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu.
ANDRE ONANA'DAN AVRUPA STANDARTLARINDA PERFORMANS
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti. Onana, bu verilerle Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden biri konumuna geldi.
JABOL-FOLCARELLI'DEN REKOR PAS İSABETİ
Bordo-mavili ekibin başarılı orta sahası Tim Jabol-Folcarelli, ikas Eyüpspor karşısında yaptığı asist ve başarılı performansıyla beğeni topladı. İstatistiksel verilere göre Fransız futbolcu, 2014/15 sezonundan bu yana 2 asist yaptığı bir süper Lig maçında pas hatası yapmadan en fazla isabetli pas atan (47/47) oyuncu da oldu. Genç oyuncu, 3 kilit pasla da maçta en fazla kilit pas atan oyuncu oldu.
FATİH TEKKE'NİN TAKIMI ZİRVEDE İSTİKRARLI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında çıktığı 21 Süper Lig karşılaşmasının yalnızca 3'ünü kaybetti (12 galibiyet, 6 beraberlik). Tekke, bu performansıyla Trabzonspor'un başında 20 ve üzeri maçta görev yapan yerli teknik direktörler arasında en düşük mağlubiyet oranına (yüzde 14) sahip isim olarak öne çıktı.
GENÇ YILDIZ CHRIST OULAI TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Oulai, ikas Eyüpspor karşısında da takımına gol katkısı vererek dikkatleri çekti. Genç oyuncu, Opta verilerine göre 2014/15'ten bu yana üst üste 3 süper lig maçında gol katkısı sağlayan en genç yabancı oyuncu unvanını elde etti.
GOLCÜLERDEN DEVAM EDEN SERİ
Bu sezon süper ligde üst üste 4 maçta gol atan 3 oyuncunun (Mauro Icardi, Felipe Augusto, Paul Onuachu) 2'sinin Trabzonspor forması giymesi dikkatlerden kaçmadı. Üst üste 4 maçta gol kaydeden Augusto ve Onuachu, bordo-mavililerin hücum hattında takımlarını sırtlayıp skora katkı sağlıyor.
Trabzonspor'un gözü zirvede!
Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte hem tarihi serisini yakaladı hem de yıldızlarının rekor performanslarıyla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun aradan sonra ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltip zirve takibini sürdürdü. Gözünü zirveye diken Trabzonspor, yakaladığı seriyle lider Galatasaray maçı öncesi moral kazandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
-
9
Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
-
8
Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
-
7
Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
-
6
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
5
Savcılıktan hakemler için açıklama!
-
4
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
-
3
Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
-
2
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
-
1
Mecnun Otyakmaz: "Hakemlerin adları açıklanacak"
- 01:22 Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı!
- 01:12 Lucas Torreira, İstanbul'a döndü
- 00:59 Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
- 00:58 Celtic, Brendan Rogers ile yollarını ayırdı!
- 00:49 Hakan Safi: "Davasında haklı olanın acelesi yoktur"
- 00:31 Anadolu Efes, Paris Basketbol'un konuğu olacak
- 00:29 Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında
- 00:05 Levent Mercan: "Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz"
- 23:17 Thomas Reis: "Bugün çok şanssızdık"
- 23:16 Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu
- 23:15 Burak Yılmaz: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"
- 23:12 İlhan Palut: "Kötü sonuç değil"
- 22:50 Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: "İki hakemle bu konuyu konuştum"
- 22:38 Semedo: "Net olmaya çalışan birisiyim"
- 22:36 Anderson Talisca: "Bu durum beni hiç etkilemedi"
- 22:27 Savcılıktan hakemler için açıklama!
- 22:23 Alexandru Maxim: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık"
- 22:07 Tedesco, seriye bağladı; son 6 maçta 5 galibiyet!
- 21:55 Samsunspor - Rizespor maçında beraberlik!
- 21:53 Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı!
- 21:30 Tolga Özbek'ten bronz madalya
- 20:58 Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
- 20:11 Fenerbahçe'de En-Nesyri hasreti sonlandırdı!
- 19:53 Gençlerbirliği'nden bahis skandalı hakkında açıklama
- 19:47 FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e uluslararası görev
- 19:26 Domenico Tedesco: "Stuttgart maçı geride kaldı"
- 19:23 Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
- 18:54 Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:51 Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: Anguissa!
- 18:46 Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Tayfun Albayrak getirildi
- 18:41 Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
- 18:28 A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı
- 18:28 Antalyaspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 18:14 Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!
- 17:59 Arsene Wenger: "Erkekler ve çocuklar arasındaki düello!"
- 17:29 Zaniolo'nun menajerinden açıklama: "Geri dönmek istiyor"
- 17:27 Eyüpspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 17:21 Göztepe'den açıklama: "Somut bir göstergesi oldu"
- 17:20 Acun Ilıcalı: "Yabancı hakem şart!"
- 17:02 Sarıyer SK'den hakem bahis skandalına destek
- 16:56 Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium'u ziyaret etti
- 16:51 Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
- 16:50 Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
- 16:45 Sarunas Jasikevicius: "Valencia'yı yavaşlatmamız lazım"
- 16:39 Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya eleştiri
- 16:23 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova
- 16:11 Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
- 16:07 Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, peş peşe 2. dünya şampiyonluğuna ulaştı
- 16:00 Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı
- 15:58 Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak
- 15:54 Kayserispor: "Temiz eller operasyonu başlatılsın"
- 15:15 Fatih Karagümrük'ten bahis skandalı sonrası açıklama
- 15:12 Kulüpler Birliği: "Yargı süreçleri işletilsin"
- 14:59 Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
- 14:48 Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
- 14:38 Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
- 14:36 H2K Racing Team İtalya'dan 6 kupayla döndü
- 14:27 Trabzonspor'dan bahis skandalı sonrası açıklama
- 14:07 Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
- 13:55 Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
Lyon, 90+1'de galibiyete uzandı!
Xabi Alonso: "3 puandan fazlası"
Tchouameni: "Yamal, sahada konuşsun!"
Leverkusen evinde Freiburg'a şans tanımadı
Mallorca - Levante maçında kazanan çıkmadı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4