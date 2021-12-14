Trabzonspor'un fikstür fırsatı

Spor Toto Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik unvanını Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kaybeden lider Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara alsa da zirvedeki büyük avantajını koruyor. Bordo-mavili takım cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılarak, taraftarının yüzünü yeniden güldürmek istiyor.



Karadeniz ekibinin önümüzdeki dört haftalık süreçte fikstür avantajı dikkat çekiyor. Trabzonspor sözkonusu 4 maçın üçünü kendi evinde oynayacak. Bu hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek bordo-mavili takım, Süper Lig'in 18. haftasında Altay'la 21 Aralık Salı günü İzmir'de karşılaşacak.



Süper Lig'in ilk yarısını sahasında Medipol Başakşehir'le 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçla noktalayacak olan bordo-mavili takım, sezonun 2. yarısını da kendi evinde açacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi 21. hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.



Bu arada Trabzonsporlu taraftarların cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatay maçına yoğun ilgi gösterdikleri öğrenildi. Biletlerin maç gününe kadar bitmesi ve müsabakanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.





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