Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor!

Trabzonspor, Kasım 2023'ten bu yana oynadığı 9 büyük maçta galibiyet yüzü göremedi; 8 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor!
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07 Nisan 2025 10:15

Trabzonspor'un derbilerdeki galibiyet hasreti devam ediyor. 

Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın kazanamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, 4 Kasım 2023'ten bu yana büyük maçlarda galip gelemiyor.

En son geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2'lik skorla mağlup eden Fırtına, o tarihten itibaren adeta galibiyeti unuttu.

Trabzonspor, Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 9 resmi karşılaşmada hiç gülen taraf olamadı. Karadeniz devi söz konusu bu süreçte 8 yenilgi aldı ve sadece 1 beraberlik yaşadı. 



 
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