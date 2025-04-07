Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor!

Trabzonspor'un derbilerdeki galibiyet hasreti devam ediyor.



Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın kazanamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, 4 Kasım 2023'ten bu yana büyük maçlarda galip gelemiyor.



En son geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2'lik skorla mağlup eden Fırtına, o tarihten itibaren adeta galibiyeti unuttu.



Trabzonspor, Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 9 resmi karşılaşmada hiç gülen taraf olamadı. Karadeniz devi söz konusu bu süreçte 8 yenilgi aldı ve sadece 1 beraberlik yaşadı.







