Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, Trabzonspor 'u konuk etti.RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'da, 82 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo-Mavililer mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor, 17 puanla 16. sırada konumlandı.Bu sezon deplasmanda galibiyetle tanışamayan ve dış sahada galibiyet hasreti 10 maça yükselen Trabzonspor ise 26 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Konyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Eyüpspor'u konuk edecek.Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı ve 60 dakika sahada kaldı.Trabzonspor'un Karadağlı futbolcusu Stefan Savic, sezonun ilk yarısında sakatlandığı Kayserispor maçının ardından ilk kez 11'de forma giydi. Karadağlı oyuncı, 135 gün sonra Şenol Güneş tarafından sahaya sürüldü.Mücadelenin 53. dakikasında sarı kart gören Eren Elmalı, cezalı duruma düştü. Elmalı, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, maça damga vurdu.



Milli file bekçisi, Kayseri'de rakip hücumlara geçit vermedi ve karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.



Uğurcan, 0-0 biten karşılaşmada takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.





9. dakikada Kayserisor atağında Bourabia'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında ön direğe koşu yapan Nazon'un altıpas içerisinden yatarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.22. dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasında arka direğe koşu yapan Cardoso ile Bourabia arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Bourabia'nın kafasına çarpan top auta çıktı.23. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolde topu kontrol eden Visca'nin şutunda kaleci Bilal Beyazıt'ı geçip kaleye yönelen topu Mane yatarak uzaklaştırdı.38. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topa en son altıpas içerisinde kafayla hamle yapan Banza'nın dokunuşunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kornere çeldi.39. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasına arka direğe koşu yapan Banza'nın kafa vuruşunda kale direğinin dibine yönelen topu kaleci Bilal Beyazıt son anda çelerek iki hamlede kontrol etmeyi başardı.Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.54. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun yaptığı vuruşta öne çıkan kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden seken topu Malheiro uzaklaştırdı.79. dakikada seri paslarla rakip yarı alanı geçen Kayserispor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.86. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ramazan Civelek'i çekerek düşüren Mandy ikinci kez sarı kart gördü ve oyun dışı kaldı.90+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.90+5. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.RHG Enertürk EnerjiAli Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş ElbilBilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 71 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk. 71 Ramazan Civelek), NazonUğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 46 Cham), Visca (D. 90+1 Cihan Çanak), Ozan Tufan (Dk. 60 Lundstram), Sikan (Dk. 60 Nwakaeme), BanzaDk. 86 Mandy (Trabzonspor)Dk. 53 Kolovetsios, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 83 Cardoso Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)